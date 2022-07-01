Что изменит побег военных РФ со Змеиного – оценка ISW

Российские войска все еще могут нацеливаться на украинские грузы

В ISW оценили ситуацию вокруг Змеиного. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска отступили с острова Змеиный 30 июня после ракетно-артиллерийского удара Украины. Однако не стоит ожидать, что отступление не прекратит морскую блокаду Черного моря.

Об этом говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

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Военные аналитики считают, что поражение России на острове Змеиный немного снизит давление на украинское побережье из-за устранения с острова российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.

"Однако само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут нацеливаться на украинские грузы, а также на остальные корабли", – говорится в сообщении.

Ситуация на Змеином