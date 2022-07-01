Що змінить втеча військових РФ зі Зміїного – оцінка ISW

Російські війська все ще можуть націлюватися на українські вантажі

В ISW оцінили ситуацію довкола Зміїного. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська відступили з острова Зміїний 30 червня після ракетно-артилерійського удару України. Проте не слід очікувати, що відступ не припинить морську блокаду Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні американського Інститут вивчення війни (ISW).

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Військові аналітики вважають, що поразка Росії на острові Зміїний трохи знизить тиск на українське узбережжя через усунення з острова російської ППО та протикорабельних ракетних систем.

"Однак сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму та на заході Херсонської області, які все ще можуть націлюватися на українські вантажі, а також на інші кораблі", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на Зміїному