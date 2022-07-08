Британська розвідка назвала наступну ціль РФ: це не Слов'янськ

Розвідка Британії назвала плани окупантів щодо захоплення ще одного міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти зосереджують техніку та особовий склад на лінії фронту у напрямку Сіверська, який розташований за 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту.

Про це у мікроблозі Twitter повідомляє розвідка Британії з посиланням на Міністерство оборони країни.

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"Існує ймовірність того, що безпосередньою тактичною ціллю Росії буде Сіверськ, тому що армія РФ намагається просуватися до найбільш ймовірної оперативної мети – міського району Слов'янськ-Краматорськ", – йдеться у зведенні.

Водночас наголошується, що наші військові продовжують поступово просуватися на південно-західній ділянці Херсона.

Які плани у РФ

Американський Інститут дослідження війни повідомляв, що перед наступом на Слов'янськ РФ атакує ще одне місто. Повідомлялося, що окупанти нададуть пріоритет ударам по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернутися до Слов'янська та Бахмута.

Раніше ми писали про те, що російські військові продовжують бойові дії та мають невеликий успіх у наступальних діях у напрямку Веселої Долини, а також у районі населеного пункту Спірне.

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Також повідомлялося, що росіяни артилерією знищують навколишні села, в яких досі мешкають люди.

Телеведучий та журналіст Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 липня.