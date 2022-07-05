ISW оцінив здатність окупантів успішно просунутися на Бахмут і Сіверськ

Російські військові готуються до нового наступу

Окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені підрозділи армії окупантів після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху.

Про це повідомляє ISW.

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4 липня російські війська продовжували наступальні дії на схід від Бахмута для підготовки до наступних наступальних дій у напрямку Бахмута та Сіверська.

ISW цитує повідомлення Генштабу ЗСУ про невдалу розвідку боєм окупантів на околицях Берестового та їхню безуспішну спробу наступу в районі Вуглегірської ТЕС.

Аналітики прогнозують, що російські війська, швидше за все, продовжать зусилля щодо просування на захід від траси T1302 Бахмут-Лисичанськ, щоб зрештою рушити на Бахмут і Сіверськ.

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"Але їхня здатність зробити це успішно після втрат, понесених при спробах взяти Лисичанськ, викликає сумніви", – зазначили в ISW.

Раніше ми повідомляли, що перед наступом на Слов'янськ РФ атакує ще одне місто.

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