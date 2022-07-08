Британская разведка назвала следующую цель РФ: это не Славянск

Разведка Британии назвала планы оккупантов по захвату еще одного города / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты сосредотачивают технику и личный состав на линии фронта в направлении Северска, который расположен в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта.

Об этом в микроблоге Twitter сообщает разведка Британии со ссылкой на Министерство обороны страны.

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"Существует вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, так как армия РФ пытается продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели – городскому району Славянск-Краматорск", – говорится в сводке.

В тоже время отмечается, что наши военные продолжают постепенно продвигаться на юго-западном участке Херсона.

Какие планы у РФ

Американский Институт исследования войны сообщал, что перед наступлением на Славянск РФ атакует еще один город. Сообщалось, что оккупанты отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуться к Славянску и Бахмуту.

Ранее мы писали о том, что российские военные продолжают боевые действия и имеют небольшой успех в наступательных действиях в направлении Веселой Долины, а также в районе населенного пункта Спорное.

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Также сообщалось, что россияне артиллерией уничтожают окрестные села, в которых до сих пор живут люди.

Телеведущий и журналист Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 июля.