Бояться навіть мертвих! Ракети РФ потрапили до міського цвинтаря Одеси

В Одесі окупанти зруйнували цвинтар / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час сьогоднішнього обстрілу в Одесі ракети потрапили в один із міських цвинтарів. Зруйновано понад 1000 кв. м. території.

Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов в Telegram.

Реклама

"Це також "денацифікація"? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих", – прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

Окупанти обстріляли цвинтар.

Що відомо про обстріл в Одесі

Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку, почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста видно дим.

Реклама

Пізніше стало відомо, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили до житлових будинків.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків

Народний депутат Олексій Гончаренко, у свою чергу, заявив, Що також уламки ракети прилетіли на один з одеських цвинтарів Відомо, що одна людина легко поранена. За даними Гончаренка, обстріл був ракетами "Калібр".

Реклама

Читайте також: