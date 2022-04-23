Боятся даже мертвых! Ракеты РФ попали в городское кладбище Одессы

В Одессе оккупанты разрушили кладбище / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время сегодняшнего обстрела в Одессе ракеты попали в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.

Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

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"Это тоже "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых", – прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Оккупанты обстреляли кладбище

Что известно про обстрел в Одессе

Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города виден дым.

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Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Народный депутат Алексей Гончаренко, в свою очередь, заявил, что также осколки ракеты прилетели на одно из одесских кладбищ. Известно, что один человек легко ранен. По данным Гончаренко, обстрел был ракетами "Калибр".

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