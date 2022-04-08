Лікарні Краматорська не справляються з пораненими після ракетного удару по вокзалу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених після ракетного удару по міському вокзалу. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", — сказав він.

За його словами, на допомогу приїхали медики зі Слов'янська, Дружківки та Костянтинівки. Мер додав, що окупанти навмисно стріляли по будівлі вокзалу.

Реклама

"Відправлення поїздів починається з 10:00, і окупанти навмисне вдарили в момент, коли на площі стояло близько 4 тисяч людей", — сказав він.

За словами мера, ракета була дуже потужною, її уламки знайшли за 40 м від епіцентру удару.

Обстріл у Краматорську

Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 людей загинули та понад 100 поранених.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.

Реклама

Після удару в проросійських пабліках почали з'являтися повідомлення, що обстріл нібито вівся за "бойовиками ЗСУ". Проте після повідомлень про наслідки обстрілу ці пости почали видалятися чи редагуватися.

Читайте також: