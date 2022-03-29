Автор легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди на*уй" повернувся додому з полону

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У Черкасах вручили нагороду прикордоннику з острова Зміїний, автору знаменитої фрази про російський військовий корабель Роману Грибову, який повернувся з полону РФ

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він опублікував відео із прикордонником.

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"Мав честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкачанин разом із побратимами продемонстрували всьому світу твердість та фортецю українського духу, нашу незламність. Від усього суспільства вручив Роману відзнаку "За заслуги перед Черкащиною", — на Табурець.

Захоплення прикордонників з острова Зміїний

24 лютого, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, острів Зміїний у Чорному морі атакували кораблі окупантів. Росіяни зажадали від прикордонників, які там перебували, скласти зброю та здатися. Українці відповіли фразою, яка стала відома на весь світ: "Російський військовий корабель, йди на **!"

Після відмови прикордонників окупанти вдарили по острову ракетами та артилерією. Пізно увечері 24 лютого острів було окуповано. Спочатку повідомлялося, що усі захисники острова загинули. Пізніше з'ясувалося, що це негаразд.

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Через місяць після початку війни відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими — так Грибов та інші військові зі Зміїним повернулися до України.

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