Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на*уй" вернулся домой из плена

Роман Грибов получил награду за заслуги / Фото: Коллаж: Сегодня
В Черкассах вручили награду пограничнику с острова Змеиный, автору знаменитой фразы о русском военном корабле Роману Грибову, который вернулся из плена РФ.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он опубликовал видео с пограничником.
"Имел честь поздравлять на Родине нашего, без преувеличения, легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость. От всей громады вручил Роману знак "За заслуги перед Черкасчиной", — написал Табурец.
Захват пограничников с острова Змеиный
24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, остров Змеиный в Черном море атаковали корабли оккупантов. Россияне потребовали от пограничников, которые там находились, сложить оружие и сдаться. Украинцы ответили фразой, которая стала известна на весь мир: "Русский военный корабль, иди на**!"
После отказа пограничников оккупанты ударили по острову ракетами и артиллерией. Поздно вечером 24 февраля остров был оккупирован. Сначала сообщалось, что все защитники острова погибли. Позднее выяснилось, что это не так.
Спустя месяц после начала войны состоялся первый полноценный обмен военнопленными — так Грибов и другие военные со Змеиного вернулись в Украину.
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