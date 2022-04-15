Авдіївка потрапила під обстріл окупантів – є поранені, серед них дитина

Окупанти обстрілюють Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"
У ніч на 15 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок цього є постраждалі.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ще дві особи на Донеччині отримали поранення внаслідок російських обстрілів – в Авдіївці. Один із поранених – дитина", – сказав Кириленко.
Загалом з 24 лютого на Донеччині від дій російських загарбників загинула 241 особа і поранено 782 мирних жителя. Голова ОВА зазначив, що встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо.
РФ стерла з лиця землі Маріуполь, міста більше немає – Кириленко
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Маріуполь просто стертий з лиця землі Російською Федерацією. За його словами, місто перетворилося на руїни самого себе. Про це Кириленко повідомив в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.
Губернатор області розповів, що українські війська зберігають контроль над Маріуполем у міру наближення російських сил. Водночас Кириленко наголосив, що міста більше немає.
"Місто вже перетворилося на руїни самого себе. Ворог не може взяти Маріуполь. Ворог може захопити землю, де стояв Маріуполь, але міста Маріуполя більше немає. Місто Маріуполь стерте з лиця землі Російською Федерацією", – сказав голова Донецької ОВА.