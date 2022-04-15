Авдіївка потрапила під обстріл окупантів – є поранені, серед них дитина

Окупанти обстрілюють Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

У ніч на 15 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"Ще дві особи на Донеччині отримали поранення внаслідок російських обстрілів – в Авдіївці. Один із поранених – дитина", – сказав Кириленко.

Загалом з 24 лютого на Донеччині від дій російських загарбників загинула 241 особа і поранено 782 мирних жителя. Голова ОВА зазначив, що встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо.

РФ стерла з лиця землі Маріуполь, міста більше немає – Кириленко

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Маріуполь просто стертий з лиця землі Російською Федерацією. За його словами, місто перетворилося на руїни самого себе. Про це Кириленко повідомив в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.

Губернатор області розповів, що українські війська зберігають контроль над Маріуполем у міру наближення російських сил. Водночас Кириленко наголосив, що міста більше немає.

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