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У "ДНР" продовжується примусова мобілізація, а ЗСУ відбивають атаки ворога – Генштаб

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14 квітня, 07:14
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Російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої ДНР
В Україні тривають бойові дії
В Україні тривають бойові дії / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася п'ятдесята доба війни в Україні. Ворог продовжує нарощувати авіаційне угруповання поблизу східного кордону нашої держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує існуючі системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Що відбувається за напрямками

  • Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння на всій території України.
  • Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
  • На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не робив. Певні підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. Проводяться планові заходи бойової підготовки.
  • У білоруському населеному пункті Холміч, на блокпостах, військова поліція збройних сил російської федерації та республіки Білорусь перевіряє особисті телефони. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи будь-коли можуть вчинити напад на територію Білорусі.
  • На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Після відновлення боєздатності здійснює зосередження зазначених підрозділів у Білгородській та Воронезькій областях. Ворог посилює контроль кордону, виробляє інженерне обладнання позицій, опорних пунктів та забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки.
  • На Слобожанському напрямку противник веде розвідку можливих напрямів наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати Харків та проводить обстріл міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів.
  • На Донецькому та Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов'янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Тривають бої.
  • За рахунок окремих підрозділів 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога у районі Сєвєродонецька.
  • На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.
  • Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої ДНР. Проте зазначені показники було виконано лише на 20 відсотків.
  • На Южнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів, проводить заходи щодо інженерного обладнання позицій. Чинить вплив на підрозділи наших військ.
  • Ворог веде бойові дії у районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій у районі Осокорівки.
  • На території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника.
  • Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито двох ворожих винищувачів.

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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