Авдеевка попала под обстрелы оккупантов – есть раненые, среди них ребенок

Оккупанты обстреливают Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на 15 апреля российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате этого есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Еще два человека в Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов – в Авдеевке. Один из раненых – ребенок", – сказал Кириленко.

В общем с 24 февраля в Донецкой области от действий российских захватчиков погиб 241 человек и ранены 782 мирных жителя. Глава ОВА отметил, что установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно.

РФ стерла с лица земли Мариуполь, города больше нет – Кириленко

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Мариуполь просто стерт с лица земли Российской Федерацией. По его словам, город превратился в труху самого себя. Об этом Кириленко сообщил в эфире информационного марафона на украинских телеканалах.

Губернатор области рассказал, что украинские войска сохраняют контроль над Мариуполем по мере приближения российских сил. При этом Кириленко отметил, что города больше нет.

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