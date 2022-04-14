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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В "ДНР" продолжается принудительная мобилизация, а ВСУ отбивают атаки врага – Генштаб

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14 апреля, 07:14
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Российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой "ДНР"
В Украине продолжаются боевые действия
В Украине продолжаются боевые действия / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались пятидесятые сутки войны в Украине. Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего государства, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

Об этом сообщает Генштаб ЗСУ в Facebook.

Что происходит по направлениям

  • Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.
  • Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
  • На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводятся плановые мероприятия боевой подготовки.
  • В белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.
  • На Северском направлении враг производит перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. После восстановления боеспособности осуществляет сосредоточение указанных подразделений в Белгородской и Воронежской областях. Враг усиливает контроль границы, производит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.
  • На Слобожанском направлении противник ведет разведку вероятных направлений наступления, наращивает систему разведки, управления и медицинского обеспечения. Продолжает частично блокировать Харьков и производит обстрелы города из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.
  • На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в городе Мариуполь. Продолжаются бои.
  • За счет отдельных подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа осуществляется усиление группировки врага в районе Северодонецка.
  • На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается проведение принудительных мобилизационных мероприятий. Так, в городе Горловка проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.
  • Кроме того установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов.
  • На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Оказывает влияние на подразделения наших войск.
  • Враг ведет боевые действия в районе Александровки. Пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.
  • На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за прошлые сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одна артиллерийская система противника.
  • Подразделениями зенитных ракетных войск за предыдущие сутки сбиты два вражеских истребителя.

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