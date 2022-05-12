Арестович: Найбільша інтрига у новій "Чорнобаївці"

Олексій Арестович повідомив про нову "Чорнобаївку" в Луганській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник голови ОП Олексій Арестович розповів про успіхи ЗСУ на багатьох напрямках. Українські військові створили чергову "Чорнобаївку". Російських окупантів знищують у Луганській області, де вони намагаються встановити переправу через Сіверський Донець.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгін Live".

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За його словами, ЗСУ вкотре розбило окупантів у районі населеного пункту Білогорівка у Луганській області.

"Найбільша інтрига в новій "Чорнобаївці". Це таке місто Білогорівка... Вони туди йдуть-йдуть, а по них б'ють і б'ють... "Великі люди" з вираженими вольовими якостями. Наші їх батальйон накрили за цю добу", – повідомив Арестович.

Він додав, що російські солдати продовжують туди наступати і намагатися наводити переправу на тому самому місці.

Арестович зазначив, що не розуміє завзятість окупантів. Адже навіть якщо вони зможуть встановити там переправу, все одно їм не вдасться таким чином оточити угруповання ЗСУ, протяжність якого становить 45 кілометрів.

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Інші успіхи ЗСУ на фронті

Радник голови ОП повідомив, що за добу було два влучення по Херсонській області з боку ЗСУ. Накрили кількадесят бойових машин.

Також Арестович розповів, що активні дії ЗСУ відбуваються і під Ізюмом, де зафіксовано "дуже непогані удари".

І на Запорізькому напрямку "дуже якісно накрили в одному місці".

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"Ці всі речі дозволяють збивати темп наступу, не дозволяють його розвивати", – наголосив Арестович.

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