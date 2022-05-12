Арестович: Самая большая интрига в новой "Чернобаевке"

Алексей Арестович сообщил о новой "Чернобаевке" в Луганской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал об успехах ВСУ на многих направлениях. Украинские военные создали очередную "Чернобаевку". Российских оккупантов уничтожают в Луганской области, где они упорно пытаются установить переправу через Северский Донец.

Об этом Арестович заявил в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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По его словам, ВСУ в очередной раз разбило оккупантов в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской области.

"Самая большая интрига в новой "Чернобаевке". Это такой город Белогоровка...Они туда идут-идут, а по них бьют и бьют... "Великие люди" с выраженными волевыми качествами. Наши их батальйон накрыли за эти сутки", – сообщил Арестович.

Он добавил,что российские солдаты продолжают туда наступать и пытаться наводить переправу на том же месте.

Арестович отметил, что не понимает упорство оккупантов. Ведь даже если они смогут установить там переправу, все равно у них не получится таким образом окружить группировку ВСУ, протяженность которой составляет 45 километров.

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Другие успехи ВСУ на фронте

Советник главы ОП сообщил, что за сутки было два попадания было по Херсонской области со стороны ВСУ. Накрыли несколько десятков боевых машин.

Также Арестович рассказал, что активные действия ВСУ происходят и под Изюмом, где зафиксированы "очень неплохие удары".

И на Запорожском направлении "очень качественно накрыли в одном месте".

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"Эти все вещи позволяют сбивать темп наступления, не позволяют его развивать", – отметил Арестович.

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