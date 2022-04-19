Арестович: резервів у Росії немає, вони кинули останні сили

Олексій Арестович заявив, що у Росії закінчуються резерви. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії закінчуються оперативні резерви. Останні сили відправили у напрямку Гуляйполя та у напрямку Слов'янська та Краматорська з боку Ізюма.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі " Фейгін LIVE".

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Арестович заперечує те, що Росія намагається зібрати додаткові резерви для наступу в Україні.

"Що ж збирати, якщо ми бачимо, яка там техніка. Ми бачимо те, що там у районі Валуєво зібрано, де нібито страшні резерви, але реально там 10-15 тисяч. І основне їхнє завдання зараз – це не входити на територію України, а боротися з відмовниками, які масово пишуть рапорти. Треба зрозуміти дуже просту річ – резервів у Росії немає", – сказав радник голови ОП.

За його словами, останній оперативний резерв зараз кинули у напрямку Гуляйполя та у напрямку Слов'янська та Краматорська від Ізюма. І на цьому сили супротивника фактично закінчуються.

"Вони, звичайно, будуть когось там збирати, підстрибувати і пищати, але треба розуміти, що це будуть максимум пузаті мужики, зняті з дивана і озброєні зброєю 60-х років. Це абсолютно несерйозно", – додав Арестович.

За його словами, після того, як закінчаться ці "хоробрі" 35-40 тисяч, які Росія зараз кинула на Донбас, армія противника буде змушена переходити до оборони по всій лінії фронту.

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В армії РФ не вистачить сил для наступу на Дніпро

Так вважає військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у цій фазі війни відбудеться спроба масованого наступу російських військ із метою взяти в оточення українське угруповання військ у зоні ООС.

"Ключовим містом тут виступає місто Краматорськ. Вони на Краматорську хочуть звести північне та південне угруповання своїх військ. І таким чином вони сподіваються завершити оточення наших військ у зоні ООС", – пояснив Жданов.

При цьому він зазначив, що війська РФ не мають сил і засобів для того, щоб просуватися на Дніпро.

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