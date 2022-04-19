Арестович: резервов у России нет, они бросили последние силы

Алексей Арестович заявил, что у России заканчиваются резервы. / Фото: Коллаж: Сегодня

У России заканчиваются оперативные резервы. Последние силы отправили в направлении Гуляйполя и в направлении Славянска и Краматорска со стороны Изюма.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире"Фейгин LIVE".

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Арестович отрицает тот факт, что Россия пытается собрать дополнительные резервы для наступления в Украине.

"Что же собирать, если мы видим, какая там техника. Мы видим то, что там в районе Валуево собрано, где якобы страшные резервы, но реально там 10-15 тысяч. И основная их задача сейчас – это не входить на территорию Украины, а бороться с отказниками, которые массово пишут рапорта. Надо понять очень простую вещь – резервов у России нет", – сказал советник главы ОП.

По его словам, последний оперативный резерв сейчас бросили в направлении Гуляйполя и в направлении Славянска и Краматорска от Изюма. И на этом силы противника фактически заканчиваются.

"Они конечно будут кого-то там собирать, подпрыгивать и пищать, но надо понимать, что это будут максимум пузатые мужики, снятые с дивана и вооруженные оружием 60-ых годов. Это абсолютно несерьезно", – добавил Арестович.

По его словам, после того, как закончатся эти "храбрые" 35-40 тысяч, которые Россия сейчас бросила на Донбасс, армия противника будет вынуждена переходить к обороне по всей линии фронта.

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У армии РФ не хватит сил для наступления на Днепр

Так считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в этой фазе войны произойдет попытка массированного наступления российских войск с целью взять в окружение украинскую группировку войск в зоне ООС.

"Ключевым городом здесь выступает город Краматорск. Они на Краматорске хотят свести северную и южную группировки своих войск. И таким образом они надеются завершить окружение наших войск в зоне ООС", – объяснил Жданов.

При этом он отметил, что у войск РФ нет сил и средств для того, чтобы продвигаться на Днепр.

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