Арестович розповів, як ЗСУ професійно знищують окупантів

Арестович розповів, як ЗСУ накрили окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Щоденно українські захисники знищують російських окупантів. Особливо успішно ЗСУ накрили ворогів упродовж 29-30 травня.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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"Десь тиждень у нас була велика проблема — не надходило відомостей про вдалі накриті групові стаціонарні цілі російської армії. Вчорашня і сьогоднішня доба це просто море розливане. Накритий командний пункт під Ізюмом, накритий вузол зв'язку в Лимані, накрито дві колони +40 одиниць техніки в Херсонській області. Накриті російські танки типу Т-62 на розвантаженні, цілий ешелон накритий, теж у Херсонській області. І ще, брехати не буду, тому що не можу згадати, що саме, але в Донецьку кудись добре потрапили, чи то по складу, чи ще кудись", — сказав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що тиждень українські військові не мали змоги відстрілятися. Накрили окупантів тоді, коли на українські позиції перекинули артилерію та снаряди. Також очікується, що ще буде перекинуто техніку, і тоді ЗСУ знову почнуть масово знищувати ворогів.

Окупантів знову накрили у Чорнобаївці

Українські воїни вже 22-й раз завдали удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці. Цього разу підбито склад боєприпасів. Він детонував понад годину. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

"Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері в Чорнобаївці відкрили новий. 22-ге чи 1-ше у новому сезоні ураження складу б/п. Детонація тривала не менше години. Український сокіл падає на жертву невідворотно", – йдеться у повідомленні.

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