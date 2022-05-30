Арестович рассказал, как ВСУ профессионально уничтожают оккупантов

Арестович рассказал, как ВСУ накрыли оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ежедневно украинские защитники уничтожают российских оккупантов. Особенно успешно ВСУ накрыли врагов в течение 29-30 мая.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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"Где-то неделю у нас была большая проблема – не поступало сведений об удачных накрытых групповых стационарных целей российской армии. Вчерашние и сегодняшние сутки это просто море разливанное. Накрыт командный пункт под Изюмом, накрыт узел связи в Лимане, накрыты две колонны +40 единиц техники в Херсонской области. Накрыты российские танки типа Т-62 на разгрузке, целый эшелон накрыт, тоже в Херсонской области. И еще, врать не буду, потому что не могу вспомнить, что именно, но в Донецке куда-то хорошо попали, то ли по складу, то ли еще куда-то", – сказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что неделю украинские военные не имели возможности отстреляться. Накрыли оккупантов тогда, когда на украинские позиции перебросили артиллерию и снаряды. Также ожидается, что еще буде переброшена техника, и тогда ВСУ опять начнут массово уничтожать врагов.

Оккупантов снова накрыли в Чернобаевке

Украинские воины уже в 22-й раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке. В этот раз подбит склад боеприпасов. Он детонировал более часа. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е или 1-е в новом сезоне поражение склада б/п. Детонация длилась не менее часа. Украинский сокол падает на жертву неотвратимо", – говорится в сообщении.

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