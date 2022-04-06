Арестович: Чернігів та Суми врятували Україну

Арестович приїхав сказати "Спасибі" Чернігову / Колаж "Сьогодні"
Чернігів, а також Суми врятували Україну від того, щоб російські окупаційні війська розділили її на частини. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який 6 квітня побував у Чернігові, передає телеграм-канал "Сьогодні".
Форпост
"Чернігів зробив дуже важливу річ. Якби росіяни пройшли Чернігів, вони б перерізали дороги, які йдуть зі Львова, грубо кажучи, на Донецьк. І все, кінець. Чернігів та Суми фактично врятували Україну від розрізання її на частини. І Київ врятували. Ми приїхали сказати Чернігову "Спасибі", – пояснив мету візиту до Чернігова радник Офісу президента.
Арестович також зазначив, що російські окупанти пішли з-під Києва і з Чернігівського напрямку саме тому, що їм було завдано нищівного удару силами ЗСУ.
"Вони не відійшли. Ми просто повбивали всіх і вони відійшли з дуже високими втратами, що сягають 40% їхніх сил. Про добровільний відхід не йшлося. Це результат того, що зробили ЗСУ та Тероборона" , – зазначив Арестович.
Ситуація у Чернігові
- Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус попросив, щоб місцеві жителі поки що не поспішали повертатися додому.
- Мер Чернігова назвав кількість убитих окупантами жителів міста та зробив висновок, що стався геноцид українців.
- Місто кілька тижнів перебувало у блокаді, а коли туди намагалися прорватися волонтери, їх просто розстрілювали. Такий випадок трапився 31 березня. В результаті кілька людей загинули.
- Серед жертв цієї війни був чоловік народного депутата України від фракції "Голос" Ольги Стефанішиної. Він загинув під час бойових дій у Чернігові.