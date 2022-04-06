Арестович: Чернигов и Сумы спасли Украину

Арестович приехал сказать "Спасибо" Чернигову / Коллаж "Сегодня"
Чернигов, а также Сумы спасли Украину от того, чтобы российские оккупационные войска разделили ее на части. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который 6 апреля побывал в Чернигове, передает телеграм-канал "Сегодня".
Форпост
"Чернигов сделал очень важную вещь. Если бы россияне прошли Чернигов, они бы перерезали дороги, которые идут со Львова, грубо говоря, на Донецк. И все, конец. Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от разрезания ее на части. И Киев спасли. Так что мы приехали сказать Чернигову "Спасибо", – объяснил цель визита в Чернигов советник Офиса президента.
Арестович также отметил, что российские оккупанты ушли из-под Киева и с Черниговского направления именно потому, что им был нанесен сокрушительный удар силами ВСУ.
"Они не отошли. Мы просто поубивали всех и они отошли с очень высокими потерями, достигающими 40% их сил. О добровольном отходе речь не шла. Это результат того, что сделали ВСУ и Тероборона", – отметил Арестович.
Ситуация в Чернигове
- Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус попросил, чтобы местные жители пока не торопились возвращаться домой.
- Мэр Чернигова назвал число убитых оккупантами жителей города и заключил, что произошел геноцид украинцев.
- Город несколько недель находился в блокаде, а когда туда пытались прорваться волонтеры, их просто расстреливали. Такой случай произошел 31 марта. В результате несколько человек погибли.
- Среди жертв этой войны оказался муж народного депутата Украины от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной. Он погиб во время боевых действий под Черниговом.