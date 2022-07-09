Американські аналітики розповіли, чого бояться війська РФ в Україні

Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Експерти Інституту вивчення війни припускають, що окупанти взяли оперативну паузу для відновлення боєздатності з'єднань. А тактичні обмежені наступальні дії на Донбасі пояснюються побоюваннями контратак з боку ЗСУ.

Про це повідомляє ISW.

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Російські війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення підрозділів та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Тому вони знаходяться в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій. Але усвідомлюючи небезпеку перехоплення українськими військами оперативної ініціативи, підрозділи російської армії продовжують проводити обмежені наступальні дії на цій ділянці й в інших місцях уздовж лінії фронту.

"Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувалося до відновлення більшої наступальної операції, воно, скоріш за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз. Вихід із оперативної паузи може бути поступовим і не відразу помітним", — йдеться в аналізі ISW.

Раніше ми повідомляли, що окупанти влаштували вечірній обстріл Харкова, після "прильотів" почалася пожежа.

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Також нагадаємо, у Маріуполі окупанти створили нову загрозу для людей.