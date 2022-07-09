Американские аналитики рассказали, чего боятся войска РФ в Украине

Военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Эксперты Института изучения войны предполагают, что оккупанты взяли оперативную паузу для восстановления боеспособности соединений. А тактические ограниченные наступательные действия на Донбассе объясняются опасениями контратак со стороны ВСУ.

Об этом сообщает ISW.

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Российские войска после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении подразделений и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции.

Поэтому они находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий. Но осознавая опасность перехвата украинскими войсками оперативной инициативы, подразделения российской армии продолжают проводить ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта.

"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным", – говорится в анализе ISW.

Ранее мы сообщали, что оккупанты устроили вечерний обстрел Харькова, после "прилетов" начался пожар.

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Также напомним, в Мариуполе оккупанты создали новую угрозу для людей.