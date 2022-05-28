Американські аналітики дали новий прогноз щодо Сєвєродонецька: що може статися

Володимир Путін (ліворуч) та військові РФ (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Війська РФ погано себе показали в операціях у місті, тому навряд чи зможуть швидко просуватися Сєвєродонецьком.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що окупанти, очевидно, продовжать наступ і можуть найближчими днями оточити Сєвєродонецьк.
ЗСУ уповільнили просування росіян.
Російські операції навколо Ізюма залишаються в тупику, і війська РФ, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.
Як повідомляють, російські сили просуваються від Лимана у напрямку як на південний захід, щоб підтримати свої сили в Ізюмі, так і на південний схід на Сіверськ. Очевидно, найближчими днями їм буде складно досягти мети.
На що готовий Путін заради захоплення Сєвєродонецька?
Боєздатні підрозділи в російських окупантів є на кількох напрямках. Не став винятком і Сєвєродонецьк, де противник штурмуватиме наші позиції з будь-якого напрямку. Про це "Сьогодні" розповів військовий експерт Олег Жданов.
На його думку, найближчими днями суттєво ситуація біля Сєверодонецька не зміниться.
"Противник штурмуватиме наші позиції з будь-якого напрямку, будь-якими силами, незважаючи на втрати. На жаль, поки у них є ресурси наступати, вони це робитимуть. На цьому напрямі вони можуть виснажити всі свої загальні резерви", – розповів Жданов.
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