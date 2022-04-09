Журналисты CNN нашли в Чернобыле радиоактивный паек оккупантов: "фонит" выше нормы в 50 раз

В Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации / Коллаж "Сегодня"
В Чернобыле, который в течении месяца удерживали российские солдаты, журналисты нашли коробку с пайками солдат РФ на окраине города. Ее уровень радиации в 50 раз превышал естественный уровень.
Об этом пишет CNN.
Военные удерживали Чернобыль в течение месяца и большую часть времени действовали в зараженных районах.
"Это действительно сумасшествие. Я действительно понятия не имею, почему они это сделали (ушли в Рыжий лес)", – сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на заводе.
Хотя Чернобыль не является действующей электростанцией, саркофаг над реактором, взорвавшимся почти 36 лет назад, необходимо обслуживать. Все для того, чтобы избежать дальнейших утечек радиации.
Существует также значительное количество отработавшего ядерного топлива, о котором необходимо заботиться.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, они удерживали в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.
- Россияне покинули Чернобыльскую АЭС. Однако при выходе они грабили помещения, угоняли технику и другие ценные вещи.
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