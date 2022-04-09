Журналисты CNN нашли в Чернобыле радиоактивный паек оккупантов: "фонит" выше нормы в 50 раз

В Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации / Коллаж "Сегодня"

В Чернобыле, который в течении месяца удерживали российские солдаты, журналисты нашли коробку с пайками солдат РФ на окраине города. Ее уровень радиации в 50 раз превышал естественный уровень.

Об этом пишет CNN.

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Военные удерживали Чернобыль в течение месяца и большую часть времени действовали в зараженных районах.

"Это действительно сумасшествие. Я действительно понятия не имею, почему они это сделали (ушли в Рыжий лес)", – сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на заводе.

Хотя Чернобыль не является действующей электростанцией, саркофаг над реактором, взорвавшимся почти 36 лет назад, необходимо обслуживать. Все для того, чтобы избежать дальнейших утечек радиации.

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Существует также значительное количество отработавшего ядерного топлива, о котором необходимо заботиться.

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