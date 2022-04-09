Журналісти CNN знайшли в Чорнобилі радіоактивний пайок окупантів: "фонить" вище за норму в 50 разів

У Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації / Колаж "Сьогодні"

У Чорнобилі, який протягом місяця утримували російські солдати, журналісти знайшли коробку з пайками солдатів РФ на околиці міста. Її рівень радіації у 50 разів перевищував природний рівень.

Про це пише CNN.

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Військові утримували Чорнобиль протягом місяця і більшу частину часу діяли у заражених районах.

"Це справді божевілля. Я дійсно гадки не маю, чому вони це зробили (пішли в Рудий ліс)", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко на заводі.

Хоча Чорнобиль не є електростанцією, саркофаг над реактором, що вибухнув майже 36 років тому, необхідно обслуговувати. Все для того, щоб уникнути подальших витоків радіації.

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Існує також значна кількість ядерного палива, що відпрацювало, про яке необхідно дбати.

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