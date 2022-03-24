Жителей Киевской области испугали сильные взрывы: видео

В Киевской области слышны взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области вечером 24 марта гремят взрывы. В сети появилось много видео, на которых видно зарево. Очевидцы сообщают, что взрывов слышно много, идут обстрелы. Что именно взрывается, пока неизвестно.

Война в Украине