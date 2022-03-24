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Жителей Киевской области испугали сильные взрывы: видео

Мария Николаенко
24 марта, 21:23
Пользователи соцсетей сообщают о сильных обстрелах

В Киевской области слышны взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области вечером 24 марта гремят взрывы. В сети появилось много видео, на которых видно зарево. Очевидцы сообщают, что взрывов слышно много, идут обстрелы. Что именно взрывается, пока неизвестно.

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