Жителів Київщини налякали сильні вибухи: відео

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На Київщині ввечері 24 березня лунають вибухи. У мережі з'явилося багато відео, на яких видно заграву. Очевидці повідомляють, що вибухів чути багато, триває обстріл. Що саме вибухає, поки що невідомо.
Війна в Україні
- Російська армія продовжує обстрілювати мирні міста України та цивільні об'єкти із забороненої зброї. Порушення було зафіксовано на Донбасі, а також у Київській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Харківській областях та Маріуполі.
- СБУ отримала чергові докази, що РФ надіслала на війну до України строковиків. Вони не мають військової підготовки та не хочуть воювати.
- В Маріуполі жителів Лівобережного району почали масово та примусово вивозити на територію Росії. Декілька тисяч людей уже опинилися на території окупанта.
- У ніч проти четверга російські війська обстріляли ракетами найбільш густонаселений район Охтирки Сумської області є загиблі.