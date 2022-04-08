Железнодорожный мост из Ирпеня в Киев скоро восстановят – дата

Под Киевом починят мост, который уничтожили во время нападения оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Мост Киев – Ирпень будет восстановлен до 8 мая.

Об этом сообщил руководитель Юго-Западной железной дороги Андрей Букин в Telegram.

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Работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Ирпень уже идут.

Они должны завершиться через месяц – 8 мая.

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Возвращаться в освобожденный Ирпень еще рано

Руководство Ирпеня (Киевская область) подчеркнуло, что возвращаться в город пока опасно для жизни. Там находят много мин, растяжек, которые оставили оккупанты.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Заминированные даже трупы находим. Поэтому просто огромная просьба ко всем тем, кто хочет вернуться в свой дом и посмотреть, что там – подождите немного", – сказал Денисенко.

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