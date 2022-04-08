Залізничний міст із Ірпеня до Києва скоро відновлять – дата

Під Києвом полагодять міст, який знищили під час нападу окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Міст Київ – Ірпінь буде відновлено до 8 травня.

Про це повідомив керівник Південно-Західної залізниці Андрій Букін в Telegram.

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Роботи щодо відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Ірпінь вже точаться.

Вони мають завершитися за місяць – 8 травня.

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Повертатися у звільнений Ірпінь ще зарано

Керівництво Ірпеня (Київська область) наголосило, що повертатися до міста поки що небезпечно для життя. Там знаходять багато мін, розтяжок, які залишили окупанти.

Про це розповів радник Міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Заміновані навіть трупи знаходимо. Тому просто величезне прохання до всіх тих, хто хоче повернутися до своєї оселі і подивитися, що там – зачекайте трохи", – сказав Денисенко.

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