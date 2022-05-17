Жданов заявил о начале нового витка войны

Жданов рассказал об изменениях на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия ужен потеряла около трети сил, накопленных для вторжения в Украину. Британские аналитики говорят, что в течение месяца российская армия будет неспособна к масштабным действиям. С этими выводами согласился военный эксперт Олег Жданов в интервью ведущему Владимиру Полуеву в эфире YouTube-канала "Украина 24".

"Мой анализ говорит о том, что еще 3-4 дня, и российские войска выдохнутся даже на Изюмском направлении. Невозможно месяц подряд вести наступательные действия, надо пополнять резервы и восполнять потери. А такого пополнения нет. Те войска, которые находятся в Украине, измотаны, мы их сильно потрепали. Наше командование опередило это событие (истощение войск РФ. – Ред.) и контрударом сбило наступательный потенциал", — сказал он.

По словам Жданова, обе стороны сейчас нуждаются в пополнении резервов, после чего может начаться следующая фаза активной войны. Он отметил, что преимущество получит тот, кто будет действовать быстрее.

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"Сейчас, как говорил министр обороны Резников, мы стоим на пороге позиционной войны. Нужна оперативная пауза обеим сторонам для перегруппировки. И тут выиграет тот, кто сделает это быстрее. У России на ближайший месяц точно резервов нет для перехода в наступление, разве что они оголят какие-то направления и начнут оттуда перебрасывать войска. Но мы ведь сразу это заметим. По оценкам разведсообщества США, российская армия отстает от графика на 2-3 недели. Об этом же говорит и британская разведка. Им нужна пауза около месяца, чтобы собрать хоть какой-то резерв и восполнить потери. Нам тоже нужно это сделать. И кто первый это сделает, тот и будет иметь перевес на момент окончания этой оперативной фазы", — сказал он.

Эксперт резюмировал, что к середине-второй половине июня возможно возобновление активных боевых действий и переход наших войск в контрнаступление при условии, что мы к тому времени получим достаточное количество западного вооружения. Причем речь идет не столько о лендлизе от США, сколько о той помощи, которую согласовывали с Западом в марте-апреле.

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