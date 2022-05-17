Жданов заявив про початок нового витка війни

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Росія вже втратила близько третини сил, накопичених для вторгнення до України. Британські аналітики кажуть, що протягом місяця російська армія буде нездатна до масштабних дій. З цими висновками погодився військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ведучому Володимиру Полуєву в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

"Мій аналіз говорить про те, що ще 3-4 дні, і російські війська видихнуться навіть на Ізюмському напрямку. Неможливо місяць поспіль вести наступальні дії, треба поповнювати резерви та поповнювати втрати. А такого поповнення немає. Ті війська, які знаходяться в Україні, виснажені, ми їх сильно пошматували. Наше командування випередило цю подію (виснаження військ РФ. – Ред.) і контрударом збило наступальний потенціал", – сказав він.

За словами Жданова, обидві сторони зараз потребують поповнення резервів, після чого може розпочатись наступна фаза активної війни. Він зазначив, що перевагу отримає той, хто діятиме швидше.

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"Зараз, як казав міністр оборони Резніков, ми стоїмо на порозі позиційної війни. Потрібна оперативна пауза обом сторонам для перегрупування. І тут виграє той, хто зробить це швидше. У Росії на найближчий місяць точно резервів немає для переходу в наступ, хіба що вони оголять якісь напрямки і почнуть звідти перекидати війська, але ми відразу це помітимо. За оцінками розвідувальної спільноти США, російська армія відстає від графіка на 2-3 тижні, про це ж говорить і британська розвідка. Їм потрібна пауза близько місяця, щоби зібрати хоч якийсь резерв і заповнити втрати. Нам також треба це зробити. І хто перший це зробить, той і матиме перевагу на момент закінчення цієї оперативної фази", — сказав він.

Експерт резюмував, що до середини-другої половини червня можливе відновлення активних бойових дій та перехід наших військ у контрнаступ за умови, що ми на той час отримаємо достатню кількість західного озброєння. Причому йдеться не так про ленд-ліз від США, як про ту допомогу, яку погоджували із Заходом у березні-квітні.

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