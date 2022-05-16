Жданов заявил о мощном прорыве ВСУ: что теперь изменится

Военный эксперт рассказал об контрударе ВСУ в Харьковской области. / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

На фронте уже есть кардинальные изменения – Украина начала наносить контрудары. При этом ВСУ заставляют перейти к обороне российских оккупантов.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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Успехи Украины

"Крайний наш контрудар имел довольно хороший успех – мы добились того, чего хотели, а именно в направлении Барвинково-Изюм нанесли контрудар – а это главное направление удара было российских войск – и смогли сбить наступательный потенциал российских войск. Т.е. не только их отбросили, но и вынудили перейти к обороне. Вот это я считаю главным достижением", – заявил он.

При этом Жданов рассказал и об контрударе ВСУ в Харьковской области. По его словам, Украина начинает серию контрударов для стабилизации фронта и частичного освобождения наших территорий – это кардинально меняет ситуацию на поле боя.

"Из Харьковской области полностью выбить агрессора не удалось, но в принципе на отдельных участках мы вышли на государственную границу, а кое-где от 5-и до 10-и км есть еще присутствие российских войск. Дожимать там будут (оккупантов – ред.), но я уже так понимаю, что не самыми активными действиями, потому что силы и средства нужно поберечь. Скорее всего, огневым воздействием будут постепенно выдавливать российские войска до государственной границы нашей страны", – отметил эксперт.

Также Жданов заявил, что возможно развитие контрударов ВСУ и по другим направлениям:

"Да, возможно вдоль границы на юг. Кстати, противник немедленно предпринял ответные действия – начал переброску туда несколько БТГ, чтобы остановить продвижение наших войск. Наше продвижение угрожает логистическим цепочкам, снабжающим изюмскую группировку (РФ – ред.). Вот что для нас важно. Поэтому, да, мы можем и, скорее всего, предпримем попытки хотя бы взять под огневой контроль ту ветку железной дороги, а также автомобильной, которые ведут от границы в сторону Изюма".

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Напомним, Олег Жданов заявил, что российские оккупанты формируют новые батальонно-тактические группы для восполнения потерь в Украине, но вскоре в Кремле поймут, что не способны больше пополнять запасы техники.

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