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Российские войска отступают в Харьковской области, но вцепятся в один рубеж – ISW

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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15 мая, 10:10
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Институт изучения войны рассказал, какие будут дальше со стороны РФ и как это повлияет на всю войну
РФ не удалось взять Харьков
РФ не удалось взять Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина находится в пиковой фазе. ВСУ отбили продвижение российских войск в Харьковской области, сейчас идет битва за Донбасс. Об этом пишет Институт изучения войны.

Уничтожение Украиной значительной части российской мотострелковой бригады, пытавшейся 11 мая перейти по понтонному мосту через реку Северский Донец, шокировало видных российских блоггеров.

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Блоггеры начали комментировать некомпетентность российских военных своим сотням тысяч подписчиков. Попытка форсирования реки показала ошеломляющее отсутствие тактического смысла, поскольку спутниковые снимки показывают (уничтоженные) российские машины, плотно сгрудившиеся на обоих концах (разрушенного) моста, что явно позволило украинским артиллеристам уничтожить сотни и уничтожить десятки машин сосредоточенными ударами. Бллогеры, которые до сих пор подбадривали российских военных, критиковали руководство российских вооруженных сил за то, что они не извлекают уроков из военного опыта. Они также выразили обеспокоенность тем, что постоянное продвижение российской пропагандистской линии мешает им понять, что на самом деле происходит.

Последствия такого изменения тона и дискурса этих блоггеров неясны, но могут быть значительными. Люди, живущие в условиях жесткой цензуры, часто доверяют людям, которые кажутся независимыми от правительства, но в целом согласны с ним больше, чем правительству (даже больше, чем граждане демократических обществ). Комментарии этих широко читаемых блоггеров могут усилить растущие в России сомнения относительно перспектив России в этой войне и компетентности российского военного руководства (по крайней мере).

Уничтожение мотострелковых частей также может серьезно подорвать усилия России по изоляции Северодонецка и Лисичанска с севера. Российские войска за последние сутки не предпринимали попыток наступления в этом районе.

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Однако российские войска продолжали операции по созданию условий для битвы за Северодонецк с юга, наступая на город Золотое, примерно в 30 км к югу от Северодонецка. Российские войска, скорее всего, попытаются обезопасить шоссе на север от Золотого до Северодонецка для своего наступления, но они также могут попытаться перерезать последнюю магистраль, связывающую Северодонецк с остальной Украиной через Бахмут. Они могли попытаться нанести удар на северо-запад через всю страну со своих нынешних позиций, чтобы перерезать эту магистраль ближе к Лисичанску и Северодонецку. Крайне маловероятно, что русские смогут взять Бахмут, но они могут перерезать или привести в негодность шоссе от Бахмута до Северодонецка, если смогут продвинуться достаточно далеко по любому из этих возможных маршрутов.

По словам украинских официальных лиц, украинские силы, вероятно, проведут контрнаступательные операции, чтобы вытеснить русских из-под Изюма. Ранее мы отмечали, что огонь русской артиллерии, направленный на запад из-за Изюма, скорее имел целью сорвать такое контрнаступление, чем создать условия для наступления русских.

Российские силы продолжали отход из Харьковской области, но, вероятно, будут стремиться удерживать линию к востоку от Волчанска, чтобы обезопасить наземную линию связи (НЛК), идущую от Белгорода через Волчанск до Изюма. Рельеф в этом районе в целом благоприятен для обороняющегося, а у русских есть другие ГЛОК, которыми можно снабдить Изюм, так что в это время украинцы могут не пытаться продвинуться намного дальше на восток.

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Украинские защитники продолжали сражаться на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на ужасные условия и продолжающиеся атаки русских. Украинская оборона "Азовстали" по-прежнему сковывает российские боевые силы и наносит потери.

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Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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