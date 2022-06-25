Жданов объяснил, как ВСУ будут отвоевывать Херсон

Олег Жданов считает, что ВСУ не пойдут на штурм Херсона / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия попытается отрезать российских оккупантов в Херсоне от снабжения, лобового штурма города ожидать не следует.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Україна 24".

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"Я не думаю, что это будет штурм... Я не представляю себе ситуацию, что Вооруженные силы пойдут в лобовой штурм на Херсон. Это, скорее всего, будет осада города и отрезание российского гарнизона от путей снабжения", – считает он.

По словам эксперта, вопрос, стоит ли уезжать из города, остается на усмотрение местных жителей.

"И если угроза возрастает, то, конечно же, надо уезжать… Там проблемы с выездом, Россия разворачивает комендатуры, переброшены дополнительные силы Росгвардии, они организовывают дополнительные блокпосты и патрули. Поэтому перемещение там довольно затруднено", – добавил Жданов.

Украинская армия наступает на Херсон

Вооруженные силы Украины подходят к Херсону, однако информация об их вхождении в город пока не подтверждается.

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Экс-нардеп Виталий Куприй сообщил, что по неофициальной информации, Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Они заняли некоторые улицы. Также экс-нардеп Игорь Мосийчук призвал внимательно следить за ситуацией в этом направлении и ждать хороших новостей.

Ранее в Сети появилось видеообращение украинского военного к жителям Херсона:

"Мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал причины быстрого захвата Херсона.