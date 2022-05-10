"Жатва еще впереди": украинские военные уничтожили артиллерийскую установку "Мста-С" РФ (видео)

Украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С" российских оккупантов.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Реклама

Удар по оккупантам

"Эта смертоносная машина – дальнобойная 152-миллиметровая гаубица, – приволоченная россиянами на нашу землю убивать украинцев, отныне валяется кучкой металлолома, засоряя украинское поле. Заодно с ней под раздачу от наших воинов попали еще несколько 122-миллиметровых установок Д-30. Что ж, день был урожайный. Но настоящая жатва еще впереди", – говорится в сообщении.

Что известно об установке

Как отмечается, САУ 2С19 предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

В то же время установка может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

Реклама

Напомним, журналист Юрий Бутусов раскрыл подробности большого разгрома оккупантов у поселка Старый Салтов в Харьковской области, который произошел в начале войны.

Читайте также: