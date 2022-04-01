Заходят в каждый дом: полиция проводит спецоперацию в Ирпене (фото)

В Ирпене после вывода войск РФ осматривают дома. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Ирпень вблизи Киева после освобождения от войск РФ работают сотрудники Национальной полиции Украины по координации с подразделениями территориальной обороны, спасателями и представителями местных органов власти. Там производится специальная операция.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует пресс-служба МВД.

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В городе осматривают дома, где могли оставаться одинокие старики. Под завалами могут быть погибшие.

"Очень важно обойти фактически каждый дом, попасть в каждый дом, ведь мы понимаем, что под завалами могут оставаться люди, в квартирах могут находиться одинокие старики, которые, к сожалению, самостоятельно не могли передвигаться", – сказал Небитов.

В городе производят зачистку

Глава областной полиции сообщил, что сейчас правоохранители и спасатели зачищают город от взрывчатки.

"Понимаем, что в городе очень большое количество неразорванных снарядов, потому что продолжительность между артиллерийскими выстрелами не превышала более 20 секунд. Это говорит о том, что подразделениям взрывотехников необходимо еще поработать и ликвидировать все закладки, предметы и вещи, которые могут быть заминированы", – отметил Небитов.

Также в первую очередь в городе будут восстанавливать связь для того, чтобы правоохранители смогли получить максимально информации от местных жителей, понять по каким адресам остаются люди.

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Ирпень после вывода русских войск. Фото: МВД

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