Заходять до кожного будинку: поліція проводить спецоперацію в Ірпені (фото)

В Ірпіні після виводу військ РФ оглядають будинки. / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Ірпінь поблизу Києва після звільнення від військ РФ працюють співробітники Національної поліції України у координації з підрозділами територіальної оборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади. Там проводиться спеціальна операція.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує пресслужба МВС.

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У місті оглядають будинки, де могли залишатися одинокі люди похилого віку. Під завалами можуть залишатися загиблі.

"Дуже важливо зайти фактично до кожного будинку, потрапити в кожну домівку, адже ми розуміємо, що під завалами можуть залишатися люди, в квартирах можуть перебувати одинокі люди похилого віку, які, на жаль, самостійно не могли пересуватися", – сказав Нєбитов.

У місті проводять зачистку

Очільник обласної поліції повідомив, що зараз правоохоронці та рятувальники зачищають місто від вибухівки.

"Розуміємо, що в місті дуже велика кількість нерозірваних снарядів, бо тривалість між артилерійськими пострілами не перевищувала понад 20 секунд. Це говорить про те, що підрозділам вибухотехніків необхідно ще попрацювати та ліквідувати всі закладки, предмети і речі, які можуть бути замінованими", – зазначив Нєбитов.

Також насамперед у місті відновлюватимуть зв'язок для того, щоб правоохоронці змогли отримати максимально інформації від місцевих жителів, зрозуміти за якими адресами залишаються люди.

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Ірпінь після виводу російських військ. Фото: МВС

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