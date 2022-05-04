За сутки на Востоке ВСУ уничтожили 36 оккупантов

Армия РФ в очередной раз понесла потери/Фото: Оперативно-тактическая группировка "Восток", коллаж: "Сегодня"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 4 мая, оккупационные войска совершили 2 атаки позиций украинских защитников.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".

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В течение суток оккупанты потеряли:

личного состава – 36;

БМП – 2;

БТР – 2;

АТ – 3.

ВСУ ликвидировали 24 500 российских оккупантов

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1077 танков и ликвидировали около 24 500 российских военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:

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личного состава – около 24 500 (+300 за сутки) человек ликвидировано;

танков ‒ 1077 (+15);

боевых бронированных машин – 2610 (+43;

артиллерийских систем – 491 (+16);

РСЗО – 163 (+1);

средства ПВО – 81 (+1);

самолетов – 194 (+0);

вертолетов – 155 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24);

корабли/катера – 10 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);

специальная техника – 38 (+0);

крылатые ракеты – 87 (+3).

Отмечается, самые большие потери противника за прошлые сутки, 3 мая, наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.

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