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За сутки на Востоке ВСУ уничтожили 36 оккупантов

Владимир Козырь
4 мая, 23:55
Украинские военные, в частности, атаковали технику врага

Армия РФ в очередной раз понесла потери/Фото: Оперативно-тактическая группировка "Восток", коллаж: "Сегодня"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 4 мая, оккупационные войска совершили 2 атаки позиций украинских защитников.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".

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В течение суток оккупанты потеряли:

  • личного состава – 36;
  • БМП – 2;
  • БТР – 2;
  • АТ – 3.

ВСУ ликвидировали 24 500 российских оккупантов

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1077 танков и ликвидировали около 24 500 российских военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:

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  • личного состава – около 24 500 (+300 за сутки) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1077 (+15);
  • боевых бронированных машин – 2610 (+43;
  • артиллерийских систем – 491 (+16);
  • РСЗО – 163 (+1);
  • средства ПВО – 81 (+1);
  • самолетов – 194 (+0);
  • вертолетов – 155 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24);
  • корабли/катера – 10 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);
  • специальная техника – 38 (+0);
  • крылатые ракеты – 87 (+3).

Отмечается, самые большие потери противника за прошлые сутки, 3 мая, наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.

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