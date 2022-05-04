За сутки на Востоке ВСУ уничтожили 36 оккупантов

Армия РФ в очередной раз понесла потери/Фото: Оперативно-тактическая группировка "Восток", коллаж: "Сегодня"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 4 мая, оккупационные войска совершили 2 атаки позиций украинских защитников.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".
Подробности
В течение суток оккупанты потеряли:
- личного состава – 36;
- БМП – 2;
- БТР – 2;
- АТ – 3.
ВСУ ликвидировали 24 500 российских оккупантов
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1077 танков и ликвидировали около 24 500 российских военных.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 24 500 (+300 за сутки) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1077 (+15);
- боевых бронированных машин – 2610 (+43;
- артиллерийских систем – 491 (+16);
- РСЗО – 163 (+1);
- средства ПВО – 81 (+1);
- самолетов – 194 (+0);
- вертолетов – 155 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24);
- корабли/катера – 10 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);
- специальная техника – 38 (+0);
- крылатые ракеты – 87 (+3).
Отмечается, самые большие потери противника за прошлые сутки, 3 мая, наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.