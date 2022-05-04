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За добу на Сході ЗСУ знищили 36 окупантів

Володимир Козир
4 травня, 23:55
Українські військові, зокрема, атакували техніку ворога

Армія РФ у черговий раз зазнала втрат/Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід", колаж: "Сьогодні"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", 4 травня, окупаційні війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

Протягом доби окупанти втратили:

  • особового складу – 36;
  • БМП – 2;
  • БТР – 2;
  • АТ – 3.

ЗСУ ліквідували 24 500 російських окупантів

Українські військові з початку вторгнення РФ знищили 1077 танків та ліквідували близько 24 500 російських військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.05 орієнтовно становлять:

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  • особового складу – близько 24500 (+300 за добу) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1077 (+15);
  • бойових броньованих машин – 2610 (+43);
  • артилерійських систем – 491 (+16);
  • РСЗВ – 163 (+1);
  • засобів ППО – 81 (+1);
  • літаків – 194 (+0);
  • вертольотів – 155 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24);
  • кораблі/катери – 10 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);
  • спеціальної техніки – 38(+0);
  • крилатих ракет – 87 (+3).

Зазначається, що найбільші втрати противника за минулу добу, 3 травня, спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

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