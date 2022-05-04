За добу на Сході ЗСУ знищили 36 окупантів

Армія РФ у черговий раз зазнала втрат/Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід", колаж: "Сьогодні"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", 4 травня, окупаційні війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

Протягом доби окупанти втратили:

особового складу – 36;

БМП – 2;

БТР – 2;

АТ – 3.

ЗСУ ліквідували 24 500 російських окупантів

Українські військові з початку вторгнення РФ знищили 1077 танків та ліквідували близько 24 500 російських військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.05 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 24500 (+300 за добу) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1077 (+15);

бойових броньованих машин – 2610 (+43);

артилерійських систем – 491 (+16);

РСЗВ – 163 (+1);

засобів ППО – 81 (+1);

літаків – 194 (+0);

вертольотів – 155 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24);

кораблі/катери – 10 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);

спеціальної техніки – 38(+0);

крилатих ракет – 87 (+3).

Зазначається, що найбільші втрати противника за минулу добу, 3 травня, спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

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