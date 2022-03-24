За месяц войны в Украине российская армия понесла огромные потери

Армия РФ несет огромные потери на территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно
- личного состава около 15 800 человек;
- танков ‒ 530 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;
- артиллерийских систем– 280 ед.;
- РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
- средства ПВО – 47 ед.;
- самолетов – 108 ед.;
- вертолетов – 124 ед.;
- автомобильной техники – 1033 ед.;
- корабли/катера – 4 ед.;
- цистерн с ГСМ – 72.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;
- специальная техника – 16;
- Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Военные преступления РФ в Украине
- На временно оккупированных территориях Херсонской области враг прибегает к террору местного населения.
- В начале марта во время оккупации села Богдановка в Броварском районе военнослужащий РФ застрелил хозяина дома, а позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил надругательство над 34-летней женой убитого.