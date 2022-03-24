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За месяц войны в Украине российская армия понесла огромные потери

Наталья Магдык
24 марта, 09:47
Украинские военные будут продолжать уверено атаковать оккупантов и уничтожать вражескую технику, в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за месяц

Армия РФ несет огромные потери на территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно

  • личного состава около 15 800 человек;
  • танков ‒ 530 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;
  • артиллерийских систем– 280 ед.;
  • РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 108 ед.;
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1033 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;
  • специальная техника – ​​16;
  • Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Военные преступления РФ в Украине