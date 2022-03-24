За месяц войны в Украине российская армия понесла огромные потери

Армия РФ несет огромные потери на территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ВСУ.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно

личного состава около 15 800 человек;

танков ‒ 530 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;

артиллерийских систем– 280 ед.;

РСВВ/РСЗО – 82 ед.;

средства ПВО – 47 ед.;

самолетов – 108 ед.;

вертолетов – 124 ед.;

автомобильной техники – 1033 ед.;

корабли/катера – 4 ед.;

цистерн с ГСМ – 72.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;

специальная техника – ​​16;

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Военные преступления РФ в Украине