За місяць війни в Україні російська армія зазнала величезних втрат

Армія РФ зазнає величезних втрат на території України / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 становлять приблизно

особового складу близько 15 800 осіб;

танків ‒ 530 од.;

бойових броньованих машин ‒ 1597 од.;

артилерійських систем – 280 од.;

РСВВ/РСЗВ – 82 од.;

засоби ППО – 47 од.;

літаків – 108 од.;

вертольотів – 124 од.;

автомобільної техніки – 1033 од.;

кораблі/катери – 4 од.;

цистерн з ПММ – 72;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;

спеціальна техніка – 16.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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