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За місяць війни в Україні російська армія зазнала величезних втрат

Наталія Магдик
24 березня, 09:47
Українські військові продовжуватимуть впевнено атакувати окупантів та знищувати ворожу техніку, у Генштабі розповіли про втрати армії РФ за місяць

Армія РФ зазнає величезних втрат на території України / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 становлять приблизно

  • особового складу близько 15 800 осіб;
  • танків ‒ 530 од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 1597 од.;
  • артилерійських систем – 280 од.;
  • РСВВ/РСЗВ – 82 од.;
  • засоби ППО – 47 од.;
  • літаків – 108 од.;
  • вертольотів – 124 од.;
  • автомобільної техніки – 1033 од.;
  • кораблі/катери – 4 од.;
  • цистерн з ПММ – 72;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;
  • спеціальна техніка – 16.
  • Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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