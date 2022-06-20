Взрывы в Харькове и области: жители заявили о трех "прилетах"

Российские оккупанты также обстреливают юг Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове и Харьковской области снова слышны взрывы – российские оккупанты обстреляли украинскую территорию. Воздушную тревогу не объявляли.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Какая ситуация
"В этот момент орки обстреливают юг. Известно о двух "прилетах" в городе Одессе и нескольких взрывах в Николаеве", – говорится в сообщении.
Позже появилась информация, что "прилетов" в Харькове и Харьковской области было три.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что обстрелы Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей 18 июня – это месть войск РФ за блестящее уничтожение ВСУ почти десятка складов оккупантов.