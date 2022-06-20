Взрывы в Харькове и области: жители заявили о трех "прилетах"

Российские оккупанты также обстреливают юг Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове и Харьковской области снова слышны взрывы – российские оккупанты обстреляли украинскую территорию. Воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Реклама

Какая ситуация

"В этот момент орки обстреливают юг. Известно о двух "прилетах" в городе Одессе и нескольких взрывах в Николаеве", – говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что "прилетов" в Харькове и Харьковской области было три.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что обстрелы Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей 18 июня – это месть войск РФ за блестящее уничтожение ВСУ почти десятка складов оккупантов.