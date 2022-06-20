Вибухи у Харкові та області: жителі заявили про три "прильоти"

Російські окупанти також обстрілюють південь України. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові та Харківській області знову чути вибухи – російські окупанти обстріляли українську територію. Повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Яка ситуація

"У цей момент орки обстрілюють південь. Відомо про два "прильоти" в місті Одесі та кілька вибухів у Миколаєві", – йдеться в повідомленні.

Пізніше з'явилася інформація, що "прильотів" у Харкові та Харківській області було три.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що обстріл Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей 18 червня – це помста військ РФ за блискуче знищення ЗСУ майже десятка складів окупантів.