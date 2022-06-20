Орки обстреляли Николаевскую область: в каких районах тревога

Жителям рекомендуют не покидать укрытия

В Николаевской области объявили воздушную тревогу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу в нескольких районах Николаевской области была объявлена воздушная тревога – оккупанты снова обстреляли украинскую территорию.

Об этом сообщили в Telegram-каналах.

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Что происходит

Так, стало известно о воздушной тревоге в Первомайском, Арбузинском, Вознесенском и Кривоозерском районах.

"На сейчас все стихло, но мы все равно рекомендуем жителям, упомянутых в тревоге районов, не покидать укрытий. Возможна повторная атака", – говорится в сообщении.

Ситуация на юге

Также сайт "Сегодня" сообщил, что в Одесской области прогремел сильный взрыв. Сразу же после этого была объявлена воздушная тревога.

Кроме этого, появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов и начался пожар. По предварительной информации, украинские ракетчики нанесли удар по вышкам Юрия Бойко.

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Ранее стало известно о "прилетах" в Новомосковском районе Днепропетровской области. Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что обстрелы Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей 18 июня – это месть войск РФ за блестящее уничтожение ВСУ почти десятка складов оккупантов.