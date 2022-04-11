Выходите на митинги. "Азов" в Мариуполе не теряет веры в Украину (видео)

Полк "Азов" обратился ко всему миру. Фото: коллаж "Сегодня"

Полк "Азов" обратился ко всему миру с просьбой 12 апреля выйти на площади своих городов под сине-желтыми флагами в поддержку Украины.

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице в Twitter "Азова".

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"Призывайте своих политиков к реальным действиям в борьбе со злом! Чтобы освободить Мариуполь, Херсон, Изюм и другие города Украины, которые стали заложниками в этой войне. Помогайте нашей власти быть услышанной", – заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара с позывным "Калина".

Полк "Азов" верит в военно-политическое руководство Украины.

"Мы продолжаем борьбу за украинский Мариуполь", – добавил Паламара.

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Защитники Мариуполя делают невозможное, чтобы город оставался украинским. Они призывают "тех, кто верен присяге", присоединиться к борьбе за возвращение города и победу. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара с позывным "Калина" в видеообращении.

Он подчеркнул, что украинские военные должны "отвергнуть скорбь" и победить ради тех, кто уже отдал жизнь за Мариуполь.

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