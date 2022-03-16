ВСУ ювелирно разбомбили дивизион вражеских гаубиц (видео)

Украинские военные уничтожили технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С". Об этом на своей странице в Facebook пишет 93-я ОМБр Холодный Яр.

"Бойцам 93-й бригады Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что для наших бойцов поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей.

"Холодноярцам удалось с ней справиться. Каждый день приближаем победу!", – отмечается в сообщении.

Переломный момент