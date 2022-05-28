ВСУ устроили оккупантам "адскую вечеринку" в Запорожской области (видео)

ВСУ уничтожили оккупантов в Запорожской области. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские артиллеристы разгромили позиции оккупантов в Запорожской области. Они находились в пределах населенного пункта. Позиции неприятеля накрыли в районе Гуляйполя.
Об этом сообщила 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ в Facebook.
На видео можно увидеть, как украинские военные прицельно уничтожают технику и живую силу оккупантов. Враги суетятся, но не могут спастись от гнева защитников Украины.
"На одном из хуторов Гуляйпольщины, орки организовали массированный движ. Очень суетились – видимо искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45 оабр и взаимодействием с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и Азова им организована адская вечеринка. Вписка на хутор засчитана!" – говорится в подписи к видео.
Генштаб сообщил о "юбилейных" потерях РФ
Общие боевые потери противника с 24.02 до 28.05 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1330 (+8) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед.
- артиллерийских систем – 628 (+5) ед.
- РСЗО – 203 (+2) ед.
- средств ПВО – 93 (+0) ед.
- самолетов – 207 (+1) ед.
- вертолетов – 174 (+4) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0) ед.
- крылатых ракет – 116 (+1) ед.,
- кораблей / катеров – 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0) ед.
- специальной техники – 48 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях.
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