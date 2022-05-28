ВСУ устроили оккупантам "адскую вечеринку" в Запорожской области (видео)

ВСУ уничтожили оккупантов в Запорожской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские артиллеристы разгромили позиции оккупантов в Запорожской области. Они находились в пределах населенного пункта. Позиции неприятеля накрыли в районе Гуляйполя.

Об этом сообщила 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ в Facebook.

Реклама

На видео можно увидеть, как украинские военные прицельно уничтожают технику и живую силу оккупантов. Враги суетятся, но не могут спастись от гнева защитников Украины.

"На одном из хуторов Гуляйпольщины, орки организовали массированный движ. Очень суетились – видимо искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45 оабр и взаимодействием с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и Азова им организована адская вечеринка. Вписка на хутор засчитана!" – говорится в подписи к видео.

Реклама

Генштаб сообщил о "юбилейных" потерях РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 до 28.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1330 (+8) ед.

боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед.

артиллерийских систем – 628 (+5) ед.

РСЗО – 203 (+2) ед.

средств ПВО – 93 (+0) ед.

самолетов – 207 (+1) ед.

вертолетов – 174 (+4) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0) ед.

крылатых ракет – 116 (+1) ед.,

кораблей / катеров – 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0) ед.

специальной техники – 48 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях.

Читайте также: