ВСУ уничтожили "недостижимый" российский беспилотник из ПЗРК Starstreak (видео)

Российский беспилотник был сбит с ПЗРК Starstreak / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военнослужащие провели первое успешное боевое применение британского ПЗРК Starstreak против российского беспилотника "Орлан".

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кочевенко в Facebook.

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"Первое успешное боевое применение ПЗРК Starstreak в украино-российской войне. ПВО 95 ОДШБр уничтожили российский БПЛА "Орлан", который рашисты называли недостижимым для наших ПЗРК", – подписал Кочевенко.

Он добавил, что это можно считать "приветом от украинских десантников" Бориса Джонсона и благодарностью Великобритании.

Что известно о Starstreak

"Старстрик" (Starstreak) — британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. В 1997 году был принят на вооружение британской армии. Позиционируется производителем как многоцелевой комплекс.

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8 апреля стало известно, что Великобритания отправит в Украину военную технику на сумму более 100 млн фунтов стерлингов, в том числе больше переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

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